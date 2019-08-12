22 yaşındaki futbolcu, Nantes ile oynanan ilk hafta karşılaşmasının 68. dakikasında oyuna dahil oldu. Kırmızı-Lacivertliler’in hücumlarına hareket getiren Yusuf, Nantes savunmasına zor anlar yaşattı, teknik ekipten geçer not aldı. Lille, Victor Osimhen’in iki golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve Fransa Ligi’ne galibiyetle başladı. Fransa’da yaşayan Trabzonsporlu futbolseverler de genç oyuncuyu ilk maçında yalnız bırakmadı. Öte yandan bir diğer Lille forması giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik de takımının ikinci golünde asisti yaptı ve 3 puanda büyük rol oynadı.