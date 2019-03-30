Trabzonspor’dan yetişen ve milli takımda da kendini kanıtlamayı başaran Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde spor giyim markası Adidas ile 2024 yılına kadar sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurmuştu. Bu gelişmelerin ardından ise 21 yaşındaki futbolcunun, sözleşmeye özel bir madde koydurduğu ortaya çıktı. Yusuf’un, anlaşma gereğince altyapıdaki oyunculara malzeme desteği şartının bulunması alkış aldı.

‘Geldiği yeri unutmadı’

21 yaşındaki genç yıldızın sergilediği bu örnek davranış Bordo-Mavili futbolseverler tarafından da büyük beğeni topladı. Sosyal medya üzerinden yüzlerce yorum atıldı. Karadeniz ekibinin taraftarları, ‘Geldiği yeri unutmadı’, ‘Yusuf çok farklı bir karakter’, ‘Onun gibisi buraya bir daha zor gelir’, ‘Seninle her zaman gurur duyacağız’ şeklinde yorumlarda bulundu.

Bu örnek hareketin ardından ‘ilk göz ağırım’ dediği arabasını Bordo-Mavili renklere boyatan Yusuf, taraftarın beğenisini kazanmıştı.

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