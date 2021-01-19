Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür için, "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin" mesajını paylaştı.

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için yayımladığı paylaşımda, "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz" dedi. (İHA)











