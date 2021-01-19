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Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı

Lille'de forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Konyaspor maçında sakatlanan eski takım arkadaşı Abdülkadir Ömür için geçmiş olsun mesajı paylaştı

19 Ocak 2021, Salı 22:02 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'dan Abdülkadir Ömür'e geçmiş olsun mesajı

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Konyaspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür için, "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin" mesajını paylaştı.

Fransa'nın Lille takımında oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Trabzonsporlu futbolcu Abdülkadir Ömür için yayımladığı paylaşımda, "Sen çok güçlüsün kardeşim. Hepimiz biliyoruz ki en güçlü şekilde döneceksin. Bekliyorum, bekliyoruz" dedi. (İHA)




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