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Yusuf Yazıcı'da son dakika! Temsilcisi yeni adresini açıkladı

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın yeni adresi belli oluyor. Yıldız futbolcunun temsilcisi, CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini açıkladı.

16 Ocak 2022, Pazar 18:57 Son Güncelleme:
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Yusuf Yazıcı'da son dakika! Temsilcisi yeni adresini açıkladı

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı’nın temsilcisi Adem Cebeci, milli oyuncunun CSKA Moskova'ya transfer sürecinin olumlu gittiğini belirterek, anlaşmanın henüz tamamlanmadığını vurguladı.

Fransa Lig 1 ekibi Lille forması giyen Yusuf Yazıcı’nın temsilcisi Adem Cebeci, milli futbolcunun Rus ekibi CSKA Moskova’ya transferi hakkında açıklamada bulundu. Cebeci, “Yusuf Yazıcı’nın transferi tamamlandı mı?” sorusuna, Moskova kulübüyle görüşmelerin olumlu sürdüğünü belirterek, “Anlaşma henüz sağlanmadı ama olumlu ilerliyor. Yusuf henüz sağlık kontrolünden geçmedi, henüz bir anlaşma yok. CSKA Moskova çok istekli. CSKA, Avrupa’nın köklü ve büyük takımlarından. Yusuf Yazıcı için çok istekliler. CSKA anlaşma tamamlandığında resmi açıklama yapacaktır” dedi.

DHA

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