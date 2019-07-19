Trabzonspor bir yandan kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, bir yandan da Yusuf Yazıcı polemiğini yönetmeye çalışıyor. Bordo- Mavililer, 22 yaşındaki oyuncuyu en az bir sene daha takımda tutmak isterken, Yusuf, Avrupa hayali nedeniyle Lille’e gitmek için bastırıyor.

Fransız temsilcisi de transferde ısrarcı davranınca, yönetim katı tutumundan vazgeçti. Lacivert- Kırmızılılar’ın 15 milyon Euro artı bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifini reddeden Başkan Ahmet Ağaoğlu, Lille’den 20 milyon Euro artı yüzde 20 pay istedi.

Yanıt bekleniyor

Fransız ekibi bu öneriye henüz cevap vermedi. Ancak Yusuf’un da gitmek için Bordo- Mavili yönetime baskı yaptığı kaydedildi. Yusuf’un durumuna göre transfer politikası izleyecek olan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, bu transfer sürecinin bir an önce netliğe kavuşmasını hedefliyor. Bu doğrultuda Lille’den gelecek yanıt bekleniyor.

Ağaoğlu: Yusuf gitmekte ısrarcı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Yusuf’un geleceği hakkında konuştu.

Genç oyuncunun, Avrupa hayali olduğunu vurgulayan Fırtına’nın patronu, “Yusuf’un kafasında Avrupa’da oynamak var. Kendisine seneye gitmesi yönünde teklif yaptık fakat oyuncu gitmek istediğini ısrarla söyleyince yapacak bir şey kalmadı. Lille’den gelen teklif ise bizim beklentilerimizi karşılamadı. Transfer şuanda askıda” dedi



