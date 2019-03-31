Yusuf Yazıcı Wolverhampton yolunda!

Bordo-Mavililer’in altyapısından çıkan en değerli isimlerin başında gelen ve Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Başkan Ahmet Ağaoğlu çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Fırtına’nın patronu, “Yusuf için geçen sezon 14 milyon Euro’luk (87.2 milyon TL) bir teklif almıştık. Devre arasında ise İspanya La Liga’dan 20 milyon Euro’luk (126 milyon TL) teklif geldi. Ancak görüşmeler gizlilik çerçevesinde yapıldı” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Yusuf’un tek talibinin İspanyol ekipleri olmadığı öğrenildi.

112 milyon Euro harcadılar

FANATİK’in ulaştığı bilgilere göre 22 yaşındaki yıldız, İngiltere Premier Lig ekiplerinin yakın markajında... Sezon başından bu yana transfere 112 milyon Euro (698 milyon TL) harcayan Ada temsilcisi Wolverhampton’ın, genç oyuncunun transferinde oldukça ısrarcı olduğu kaydedildi. Devre arasında İngiliz ekibi ile masaya oturan Trabzonspor yönetimi, 20 milyon Euro’luk resmi teklife rağmen “Yusuf’u devrede satmak istemiyoruz” cevabını verdi. Bunun üzerine taraflar, sezon sonunda görüşmek için anlaşma sağladı.

Yusuf’un tercihi...

Almanya ve İspanya’dan da teklifler alan Yusuf’un da İngiltere’de futbol oynamak istediği belirtildi. Görüşmelerde bu kriteri göz önünde bulunduran Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun bu nedenle Wolherhampton ile söz kestiği öğrenildi. Öte yandan Yusuf için en ciddi teklifin de bu ekipten geldiği kaydedildi.