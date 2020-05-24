Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş’tan bayram mesajı

Futbol kariyerlerini Fransa’da sürdüren milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Umut Meraş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından duygularını dile getiren Lille forması giyen Yazıcı, "Bu hayatta önemli olan her zorluktan kendimize güzel bir sonuç çıkarmaktır. Bu bayram bir araya gelemesek de kalplerimizde o sevgiyi yaşatmaya devam edeceğiz. Uzaktan da olsa büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Le Havre forması giyen Umut Meraş ise "Bu bayram sevdiklerimizle bir arada olma sevincini doyasıya yaşayamasak da biliyoruz ki kalplerimiz her zaman birlikte. Ramazan Bayramımız kutlu olsun." mesajını paylaştı.