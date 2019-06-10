Trabzonspor altyapısından yetişen ve gösterdikleri performanslarla Avrupa devlerini peşine takan Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür için Başkan Ahmet Ağaoğlu net konuşmuştu. Fırtına’nın patronu, “Yusuf ve Abdülkadir’in bu sezon da takımda kalmasını istiyoruz. Para belirleyici unsur olmayacak” demişti. Ağaoğlu’nun net tavrına rağmen, gençlere teklif yağıyor. Türk futbolunun iki yıldızı da yaz transfer döneminin en gözde oyuncuları olacak gibi görünüyor.

90 milyon TL...

Yusuf ve Abdülkadir için şimdiden Fırtına’nın kapısını birçok ekip çaldı. Devre arasında Abdülkadir için 14 milyon Euro’yu (90 milyon TL) gözden çıkaran Portekiz devi Benfica’nın ilgisi devam ediyor. 19 yaşındaki oyuncunun İspanyol ve İngiliz takımlarının da transfer listesinde yer aldığı öğrenilirken, Yusuf için ise İspanyol ekibi Real Sociedad, İngiliz temsilcisi Cardiff City ve Fransa’nın Lille takımının devrede olduğu belirtildi. En ciddi teklifin de Lille’den geldiği kaydedildi.

Zeki Çelik devrede

Fransa’da sezonu PSG’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Lille’in, Yusuf için 12 milyon Euro (77.1 milyon TL) peşin, 4 milyon Euro (25.7 milyon TL) bonus ve bir sonraki satıştan yüzde 10 payı gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Milli futbolcumuz Zeki Çelik’in de Yusuf’u ikna etmek için devrede olduğu belirtildi.