Yusuf Yazıcı, Trabzon’da hasret giderdi

Sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon’a gelerek ailesiyle ve altyapıdan birlikte yetiştiği takım arkadaşlarıyla hasret giderdi.

27 Aralık 2019, Cuma 06:01
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Yusuf Yazıcı, Trabzon’da hasret giderdi

Fransa Ligi’nde Monaco ile Lille arasında oynanan müsabakada sağ diz ön çapraz bağında meydana gelen kopma nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Trabzon’a gelerek ailesiyle ve altyapıdan birlikte yetiştiği takım arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

Yusuf paylaşımında, “Aile hekimlerime muayene oldum. Yoğun bir kara lahana, mısır ekmeği ve kemik suyu tedavisi uygulamayı uygun gördüler. Anneannem ve babaannem” ifadelerini kullandı.

Dün İtalya’ya giden Yusuf, Roma’da yarın ameliyat olacak.

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