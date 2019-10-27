Yusuf Yazıcı tarih yazmaya başladı!

Trabzonspor altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tutmuştu. Ancak 22 yaşındaki milli futbolcumuz, saha içinde takımı için oldukça olumlu işler yapsa da oynadığı ilk 12 maçta bir türlü skora katkı yapamadı. Yusuf, asıl patlamayı ise dün akşam yaptı, Bordeaux karşısında takımını sırtladı. 22. dakikada rakip savunmaya yaptığı pres sonrası milli oyuncu topu kazandı. Ardından da Benjamin Andre ile paslaştı ve takımının öne geçmesinde büyük rol oynadı: 1-0. Lille, 62. dakikada bir diğer milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik’in düşürülmesi sonrasında ise penaltı kazandı, topun başına Yusuf Yazıcı geçti.

12 maç sonra...

Milli futbolcumuz, ilk sayısını kaydederken topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 2-0. 90+1’de Remy’yi topla buluşturan Yusuf, bir asist daha yaparak Bordeaux’nun fişini çekti: 3-0. İlk 12 maçında skora katkı yapamayan 22 yaşındaki yıldızın, dün akşamki peformansı Fransa’da geniş yankı uyandırdı.