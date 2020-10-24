Yusuf Yazıcı tarih yazdı!

Fransa’da Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’le birlikte ülkemizi Lille formasıyla temsil eden Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi’ne damgasını vurdu. Yusuf, hem adını tarihe yazdıracak bir performansa imzasını attı hem de Avrupa Ligi’nin ilk haftasının en iyi 11’ine seçilirken, ilk haftanın da oyuncusu oldu. Yusuf, Kupa 2’de grupta takımının Çekya ekibi Sparta Prag’ı deplasmanda 4-1 yendiği mücadelede 3 gol birden atarak hat-trick’e imzasını attı. Avrupa Kupaları kariyerinde ilk gollerine imzasını atan Yusuf, Lille tarihinde bir Avrupa Kupası maçında 3 gol birden atan ilk futbolcu unvanını aldı.

Galtier: Onu tebrik ediyorum…

Bununla da kalmayan 23 yaşındaki futbolcu, 6 Aralık 2016’da 4-0 kazandıkları M’Gladbach maçında yabancı bir takım formasıyla (Barcelona) hat-trick yapan Arda Turan’dan sonra bunu başaran ikinci Türk unvanını elde etti. Fransız basını oyuncumuzun futbolunu överken, Lille’in hocası Christophe Galtier de, "Yusuf, ona güvenebileceğimi fazlasıyla gösterdi. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte başardıkları

Avrupa Kupası kariyerinde ilk gollerini attı.

Lille’in, Avrupa Kupaları’nda hat-trick yapan ilk oyuncusu.

Lille adına 2004’ten sonra Avrupa’da ceza sahası dışından gol atan ilk futbolcu.

Attığı 3 golle Lille’in, Avrupa’daki 17 maçlık galibiyet hasretine nokta koydu.

Attığı 3 golle Lille’in, 1 Ekim 2009’da Çekya deplasmanında Slavia Prag’ı 5-1 yendiği maçın ardından Avrupa’da ilk kez bir karşılaşmada 3 ya da daha fazla atmasını sağladı

23 Şubat 2017’de Lyon formasıyla 7-1 kazanılan AZ Alkmaar maçında hat-trick yapan Nabil Fekir’den sonra bir Fransız takımı adına Avrupa’da 3 gol atan ilk oyuncu.

6 Aralık 2016’da Barcelona formasıyla 4-0 kazanılan M’Gladbach maçında 3 gol atan Arda Turan’dan sonra bir yabancı takım adına Avrupa’da hat-trick yapan ikinci Türk futbolcu.

Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi organizasyonları dahil; Tuncay Şanlı, Olcan Adın, Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan sonra bir maçta hat-trick yapan 5. Türk oyuncu.

‘Çok çalışmanın gücüne inandım’

Mücadelenin ardından maç topunu hatıra olarak alan Yusuf Yazıcı, sosyal medya üzerinden, “Ben hep çok çalışmanın gücüne inandım. İnsanın hayatında inişler çıkışlar olabiliyor. Üzüntüler, sevinçler yaşanabiliyor. Ama bir tek şey değişmiyor; çok çalışmak, doğru zaman geldiğinde karşılığını veriyor. Çalışmaya ve inanmaya devam…" ifadelerini kullandı.

Çağrı Davran



