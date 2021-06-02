Yusuf Yazıcı: Konsantrasyonumuzu en üst düzeye çıkaracağız

EURO 2020'nin hazırlıklarını Almanya'da sürdüren milli takımda yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı, kampı değerlendirdi.

Yusuf kampla ilgili, "Buradaki kampımızda konsantrasyonumuzu en üst düzeye çıkarıp turnuvaya gideceğiz. İnsan milli takım formasını giydiği zaman çok farklı duygular hissediyor. Sahaya çıktığımız zaman arkamızda tek yürek olan ülkenin olduğunu hissetmek bambaşka bir duygu" ifadelerini kullandı.

Rakip Moldova

İlk etap çalışmalarını Antalya'da tamamlayan milli takımımız ikinci etap çalışmaları için Almanya'da bulunuyor. Türkiye yarın Moldova ile hazırlık maçı yapacak. Karşılaşma 20.00'de başlayacak.