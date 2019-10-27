Yusuf Yazıcı için flaş açıklama: 'Yetmez!'

Yusuf Yazıcı, dün Lille'in Ligue 1'de Bordeaux'yu 3-0 yendiği maçta hem yeni takımında ilk golünü kaydetmiş hem de diğer iki golün asistini yapmıştı. Fransız ekibinin teknik patronu Christophe Galtier, mücadelenin ardından düzenlediği basın toplantısında milli yıldızla ilgili çok çarpıcı yorumlarda bulundu.

Fransız teknik adam, Trabzonspor'dan 16,5 milyon euro'ya transfer ettikleri Yazıcı'dan daha çok şey beklediğini ifade ederken "Kendisinin gerçek seviyesini henüz görmedik. Antrenmanlarda çok çalışıyor. Ben kendisinin her sistemde daha yüksek bir seviyede oynayabileceğini ve oynaması gerektiğini düşünüyorum." sözlerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler