Yusuf Yazıcı için 20 milyon euroluk teklif!

Lazio Teknik Direktörü Simone Inzaghi, Yusuf Yazıcı'yı lider özellikli bir futbolcu olarak gördüğü için takımda istiyor. Yusuf için en son Fransız ekibi Lille, 15 milyon Euro teklif etmiş ancak bordomavili yönetimden kabul görmemişti.

İLK CİDDİ SINAV HOFFENHEİM'LA

TRABZONSPOR yeni sezon öncesi ilk ciddi sınavını bugün Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a karşı verecek. Bad Wimsbach kasabasında TSİ 20.00'de başlayacak maçta teknik direktör Ünal Karaman'ın tecrübeli isimlere görev vermeyi planladığı öğrenildi. Bordo-mavililer, genç isimlerden kurulu kadrosuyla Macaristan ikinci lig ekibi Haladas ile golsüz berabere kalmıştı. Bu arada kamp planlanandan 1 gün erken bitecek. Takım 29 Temmuz'da dönecek.

Kaynak: Sabah