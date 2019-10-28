Trabzonspor'dan geçtiğimiz yaz 16,5 milyon euro karşılığında Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımındaki suskunluğunu hafta sonunda Bordeaux ile oynanan lig maçında bozmuştu. 3-0 kazandıkları maçta bir gol, iki asist kaydederek yıldızlaşan 22 yaşındaki futbolcu, L'Equipe gazetesi tarafından büyük bir onura layık görüldü.

Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi, Ligue 1'de 11'inci haftanın en iyi 11'ine Yusuf'u da koyarken yıldız isme 8 puan verdi. Milli futbolcunun da yer aldığı kadroya giren diğer isimlerse Gautier Larsonneur (Brest), Mohamed Simakan (Strasbourg), Jean-Charles Castelletto (Brest), Presnel Kimpembe (Paris Saint Germain), Ludovic Baal (Brest), Angel Di Maria (Paris Saint Germain), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Mauro Icardi (Paris Saint Germain) ve Wissam Ben Yedder (Monaco) oldu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler