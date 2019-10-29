Yusuf Yazıcı haftanın 11’inde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, haftanın 11’inde yer aldı.

29 Ekim 2019, Salı 06:01
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Yusuf Yazıcı haftanın 11’inde

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, haftanın 11’inde yer aldı.

Fransız spor gazetesi L’Equipe, Lille’in konuk ettiği Bordeaux’yu 3-0 yendiği maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki futbolcuyu listeye aldı.

Haftanın 11’i ise şöyle:

Kaleci: Larsonneur (Brest).

Savunma: Simakan (Strasbourg), Castelletto (Brest), Kimpembe (PSG), Ludovic Baal (Brest).

Orta Saha: Di Maria (PSG), Verratti (PSG), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille).

Forvet: Mauro Icardi (PSG), Ben Yedder (Monaco).

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