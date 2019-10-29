Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, haftanın 11’inde yer aldı.
Fransız spor gazetesi L’Equipe, Lille’in konuk ettiği Bordeaux’yu 3-0 yendiği maçta 1 gol ve 2 asistlik performans gösteren 22 yaşındaki futbolcuyu listeye aldı.
Haftanın 11’i ise şöyle:
Kaleci: Larsonneur (Brest).
Savunma: Simakan (Strasbourg), Castelletto (Brest), Kimpembe (PSG), Ludovic Baal (Brest).
Orta Saha: Di Maria (PSG), Verratti (PSG), Paul Lasne (Brest), Yusuf Yazıcı (Lille).
Forvet: Mauro Icardi (PSG), Ben Yedder (Monaco).