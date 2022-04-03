Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor! CSKA Moskova'ya beraberliği getirdi
Rusya'da CSKA Moskova forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı gollerine devam ediyor. Son haftalarda attığı gollerle adından söz ettiren başarılı futbolcu CSKA Moskova'nın, Ural ile karşılaştığı mücadelenin 90+4. dakikasında sahneye çıkarak takımına 1 puanı getirdi.
Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova sahasında Ural'ı konuk etti. 2-2'lik eşitlik ile sona eren maçta CSKA Moskova forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının 1 puanı kazanmasında önemli pay sahibi oldu.
CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralıok olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, gösterdiği başarılı performanslarını Ural maçında da sürdürdü. Maçın 90+4. dakikasında CSKA Moskova'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Milli yıldız hata yapmayarak fileleri havalandırmayı başardı.
CSKA Moskova formasıyla şu ana kadar ligde çıktığı hiçbir maçı boş geçmeyen Yusuf Yazıcı, 5 maçında 7 golünü kaydetmiş oldu.
Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi
Milli futbolcu gösterdiği başarılı performanslar ile Rusya Premier Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.