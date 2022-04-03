Rusya Premier Lig'in 23. haftasında CSKA Moskova sahasında Ural'ı konuk etti. 2-2'lik eşitlik ile sona eren maçta CSKA Moskova forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, takımının 1 puanı kazanmasında önemli pay sahibi oldu.

CSKA Moskova'nın devre arası transfer döneminde Lille'den kiralıok olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, gösterdiği başarılı performanslarını Ural maçında da sürdürdü. Maçın 90+4. dakikasında CSKA Moskova'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Milli yıldız hata yapmayarak fileleri havalandırmayı başardı.

CSKA Moskova formasıyla şu ana kadar ligde çıktığı hiçbir maçı boş geçmeyen Yusuf Yazıcı, 5 maçında 7 golünü kaydetmiş oldu.

Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçildi

Milli futbolcu gösterdiği başarılı performanslar ile Rusya Premier Ligi'nde Şubat ve Mart ayının en iyi oyuncusu seçilmişti.







