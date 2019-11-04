Yusuf Yazıcı Fransa'yı salladı! Gurur veriyor...
Sezon başında Trabzonspor'dan 16.5 milyon Euro karşılığında Lille’e transfer olan Yusuf Yazıcı, son dönemdeki performansı ile göz dolduruyor. 22 yaşındaki on numara, Fransız ekibinde son 3 maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergiledi
Bordo-Mavili ekibin altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, sergilediği performansın ardından 16.5 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tuttu. Milli futbolcu, ilk haftalarda ise istediği performansı sergileyemedi. Ancak takıma uyum sürecini tamamıyla atlatan 22 yaşındaki on numara, son 3 haftadaki futboluyla kalitesini gözler önüne serdi. 19 Ekim’de Lille, Toulouse deplasmanından 2-1 yenik ayrılsa da takımının tek golünün asistini yaptı. Yusuf, sonraki hafta ise Bordeaux karşısında elde edilen 3-0’lık galibiyette 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Yıldız futbolcu, önceki gün de Marsilya deplasmanında 1 asist yapsa da 2-1’lik yenilgiy önleyemedi.
‘Güçlü Türk kafası’
Ayrıca Fransızlar’ın önde gelen gazetelerinden L’Equipe de milli futbolcumuzu manşetlerine taşırken “Güçlü Türk kafası” başlığını kullandı ve ekledi: “Yusuf Yazıcı Lille’e transfer olduğundan beri Türk taraftarlar, Fransız ekibinin maçlarını yakından takip ediyor. Onun önü çok açık.”