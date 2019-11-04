Bordo-Mavili ekibin altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı, sergilediği performansın ardından 16.5 milyon Euro karşılığında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in yolunu tuttu. Milli futbolcu, ilk haftalarda ise istediği performansı sergileyemedi. Ancak takıma uyum sürecini tamamıyla atlatan 22 yaşındaki on numara, son 3 haftadaki futboluyla kalitesini gözler önüne serdi. 19 Ekim’de Lille, Toulouse deplasmanından 2-1 yenik ayrılsa da takımının tek golünün asistini yaptı. Yusuf, sonraki hafta ise Bordeaux karşısında elde edilen 3-0’lık galibiyette 1 gol ve 2 asist ile oynadı. Yıldız futbolcu, önceki gün de Marsilya deplasmanında 1 asist yapsa da 2-1’lik yenilgiy önleyemedi.

‘Güçlü Türk kafası’

Ayrıca Fransızlar’ın önde gelen gazetelerinden L’Equipe de milli futbolcumuzu manşetlerine taşırken “Güçlü Türk kafası” başlığını kullandı ve ekledi: “Yusuf Yazıcı Lille’e transfer olduğundan beri Türk taraftarlar, Fransız ekibinin maçlarını yakından takip ediyor. Onun önü çok açık.”