İki sezon önce Fransa Ligue 1'de sermaye devi PSG'nin önünde şampiyonluk yaşayan Lille'in tarihi zaferinde milli yıldızlarımız Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz başrol oynamıştı. Burak Yılmaz sözleşmesinin sona ermesinin ardından bu sene Fransız ekibinden ayrılırken, geride bıraktığımız sezon Yusuf için pek iyi geçmemişti. Devre arasında Rus temsilcisi CSKA Moskova'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu çıktığı 12 maçta 8 gol, 2 asistle yıldızlaştı.

Tecrübeli oyuncunun menajeri CSKA'da kalmaları için yeşil ışık yaksa da kulüplerin anlaşamadığı öğrenildi. Milli futbolcumuz bugün itibarıyla Lille'e dönerken, sosyal medya hesabından da Ruslar'a veda paylaşımı yaptı.

Yusuf Yazıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yaptığımız işin en zor kısmı vedalar sanırım. Ama vedalar da hayatın bir parçası. Ocak ayından bu yana formasını büyük bir mutlulukla giydiğim CSKA Moskova hikayemizin sonuna geldik. Burada geçirdiğim her anımı büyük bir mutlulukla hatırlayacağım. Altı aylık süre boyunca desteklerini her zaman hissettiğim taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, teknik ekibimize ve yönetimimize teşekkür ederim. Her zaman kalbimde olacaksınız.

CSKA Moskova formasıyla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydetmeyi başarırken lig tarihine geçen Yusuf Yazıcı’ya, takımımıza yaptığı tüm katkılar için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde başarılar Yusuf Yazıcı, her şey gönlünce olsun!"