Yusuf Yazıcı: Burak Yılmaz gençlere örnek oldu

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'de forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, yeni sezon öncesi TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı, iki hazırlık maçında da oynadığı ve temposundan memnun olduğunu ifade ederken Burak Yılmaz'ın transferi nedeniyle mutlu olduklarını ayrıca Zeki Çelik için İtalya ve İngiltere'den teklifler olduğunu söyledi.

Yusuf Yazıcı, "Her şey yolunda, unutamayacağımız 5 ay geçirdik. Fransa'da her şey normale döndü. Ben iki hazırlık maçında oynadım. Kendi tempom gayet iyi. İlk yıl kendimi bulmaya başladım derken sakatlık geçirdim. Hedefim kendi seviyemi bir üst seviyeye çıkarmak. 3 kişi olduk, umarım daha da artarız.

" Burak ağabey gençlere örnek oldu"

"Zeki'nin şuan biraz ağrısı var. Antrenmanlara başlayacak. Zeki için İtalya ve İngiltere'den teklifler var. Burak ağabeyin gelmesi bizi çok mutlu etti. Burak ağabey bu yaşta Lille takımına gelerek gençlere büyük örnek oldu.

"Benim için güzel bir yıl olacak"

"Avrupa Şampiyonası'nın önümüzdeki yıl oynanacak olması bizim için daha iyi olacak. Benim de hayallerim var, onları da gerçekleştireceğim. Çok iyi bir takımız, çok iyi oyunculara sahibiz. Benim için güzel bir yıl olacak. Fransızca dersleri alıyorum, kendimi geliştirmek zorundayım. Aradan 7,5 ay geçti sakatlıktan sonra şuan normal seviyedeyim, sezona hazır olarak gireceğim"