Yusuf Yazıcı, Başakşehir - Trabzonspor maçında

Spor Toto Süper Lig ’in 38. haftasında Medipol Başakşehir, Trabzonspor ’u ağırlıyor. Bu zorlu müsabakayı bordo-mavililerin eski oyuncusu Yusuf Yazıcı da takip ediyor. Yusuf, müsabaka öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Asbaşkan Ertuğrul Doğan ile objektiflere poz vermeyi de ihmal etmedi.

Recep Uçar tribünde

Ayrıca bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı’nın eski yardımcısı Recep Uçar da mücadeleyi tribünden izliyor. Ümraniyespor ile şampiyonluğa ulaşan ve gelecek sezon Süper Lig’de boy gösterecek olan Uçar, maç öncesi bir süre Başakşehir CEO’su Mustafa Eröğüt ile sohbet etti.

İHA