Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın adı gündemden düşmüyor. Milan önünde hat-trick yapan Yusuf Yazıcı hakkında İtalyan Sportpress24 spor haber sitesi, bir haber hazırladı

“Yusuf Yazıcı, Avrupa takımlarının defansını korkutuyor” başlığıyla çıkan haberde, UEFA Avrupa Ligi'nde şu ana kadar oynadığı 3 maçta iki kez hat-trick yapmasına dikkat çekilerek, “Onu şimdi Avrupa da çok iyi tanımaya başlıyor.” ifadesi kullanıldı.

Yazıcı'nın geçen yıl bağları koptuğu için 6 ay sahalardan uzak kaldığı ve bu sırada Roma'nın ünlü kliniği Villa Stuart'ta ünlü doktor Prof. Mariani gözetiminde başarılı bir tedavi süreci geçirdiği hatırlatıldı.

Milli oyuncunun Roma'daki klinikte tedavisi sırasında doktorundan kendisini İtalya ile Türkiye arasında oynanması gereken ancak Kovid-19 salgını sebebiyle ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na yetiştirmesini istediği de anımsatıldı.

Roma'da geçirdiği iyi tedavi süreciyle yeşil sahalara fırtına gibi dönen Yazıcı'nın en önemli hedefinin ise 20 milyon Euro kazandırarak gittiği Trabzonspor'u yurtdışında en iyi şekilde temsil etmek olduğu da belirtildi. Milli futbolcu ile bir dönem İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun da ilgilendiği ancak genç yıldızın Lille'e gittiği yazıldı.

Dündar Keşaplı