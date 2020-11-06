Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde gol kralı
Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan maçında da üç gol birden attı ve toplamda 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu böylece UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bu sezon en golcü oyuncu oldu
Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular
6 - Yusuf Yazıcı
4 - Paco Alcacer
4 - Darwin Nunez
4 - Michael Liendl
4 - Elton Acolatse
4 - Mıkael Ishak