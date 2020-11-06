MENÜ

Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde gol kralı

Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan maçında da üç gol birden attı ve toplamda 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu böylece UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında bu sezon en golcü oyuncu oldu

06 Kasım 2020, Cuma 00:20 Son Güncelleme:
- A +
Yusuf Yazıcı Avrupa Ligi'nde gol kralı

Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular

6 - Yusuf Yazıcı

4 - Paco Alcacer

4 - Darwin Nunez

4 - Michael Liendl

4 - Elton Acolatse

4 - Mıkael Ishak


İlgili Haberler
Rivaldo'dan sonra Yusuf Yazıcı



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...