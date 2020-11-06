Lille forması giyen Milli oyuncu Yusuf Yazıcı, AC Milan deplasmanında üç gol birden attı ve grup aşamasında toplam 6 gole ulaştı. Sparta Prag deplasmanında da hat-trick yapan yıldız oyuncu, böylece UEFA Avrupa Ligi 2020-21 sezonunda en golcü oyuncu konumuna geldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon en çok gol atan oyuncular

6 - Yusuf Yazıcı

4 - Paco Alcacer

4 - Darwin Nunez

4 - Michael Liendl

4 - Elton Acolatse

4 - Mıkael Ishak





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