Yusuf Yazıcı atıldı, Lille kaybetti

Ligue 1'in dördüncü haftasında Lille, Reims’e konuk oldu. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in Lille formasıyla ilk 11’de sahaya çıktığı dördüncü hafta mücadelesinde ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Karşılaşmanın 52. dakikasında Yusuf Yazıcı, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Reims, 73. dakikada Moussa Doumbia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 90. dakikada Remi Oudin ağları sarsarak skoru 2-0 yaptı ve Reims maçtan galip ayrıldı.
Lille bu mağlubiyetle 6 puanda kalırken, Reims puanını 7’ye yükseltti.