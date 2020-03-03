Yusuf Şimşek: Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici

TFF 1. Lig’in 25. haftasında Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalan Ekol Hastanesi Balıkesirspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek, "Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindiricidir." dedi. Şimşek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, İdlib’de şehit olan askerlere rahmet yakınlarına da başsağlığı diledi.

Maça çok kötü başladıklarını belirten Şimşek, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk 20 dakikada mücadele, oyun ve pas anlamında istediklerimizi ortaya koyamadık ama daha sonra bunu düzelttik. İkinci yarı daha iyi oynadık, iki defa öne geçmemize rağmen üstünlüğümüzü koruyamadık. Bir haftada 3 zor maç oynadık. Üç maçta da mağlup olmamak bizim adımıza sevindirici. Kadromuz çok derin değil, neredeyse aynı oyuncularla oynuyoruz ama futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Beş maçta bir mağlubiyetimiz var, onu da saymıyoruz. İnşallah güzel günler bizi bekliyor."

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