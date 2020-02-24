Yusuf Şimşek: Sevinçli ve mutluyuz

TFF 1. Lig’in 23. haftasında Giresunspor'a konuk olan Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulundu. Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek galip geldikleri için sevinçli ve mutlu olduklarını aktardı.

Van’da meydana gelen deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getiren Şimşek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara Rabbim sabır versin. İnşallah ülkemiz bu kara bulutları bir an önce dağıtır. Çok da fazla bir şey konuşmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.