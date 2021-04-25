TFF 1. Lig’in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü’ne 2-1 mağlup olan Aydeniz Et Balıkesirspor’da teknik direktör Yusuf Şimşek, "Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iki maçımızı da aynı ciddiyetle çalışıp oynamaya devam edeceğiz." dedi. Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, düşme tehlikelerinin bulunmamasına rağmen antrenmanları aynı ciddiyette yaptıklarını söyledi.

Kazanmak için çok uğraştıklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Oyuncularımızın inanılmaz bir efor sarf ettiğini herkes görmüştür. Oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki iki maçımıza da aynı ciddiyetle çalışıp oynamaya devam edeceğiz. Kimin şampiyon olduğu, kimin küme düştüğü bizi çok ilgilendirmiyor. Biz sadece işimizi yapıp formamıza layık bir şekilde maçlarımızı bitirmek istiyoruz."