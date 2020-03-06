Yusuf Şimşek: Futbolcu kardeşlerimin hepsi üzgün

TFF 1. Lig’in 26. haftasında Adanaspor'a konuk olan, Ekol Hastanesi Balıkesirspor sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

İlk yarı iyi oynadıklarını ancak ikinci yarı skoru korumak için geriye çekildiklerini dile getiren Şimşek, "İkinci golü de bulabilirdik mağlup da olabilirdik. Futbolcu kardeşlerimin hepsi üzgün. Son 3 haftadır öne geçiyoruz ama berabere bitiyor. Mücadelelerinden dolayı futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Açıkçası ligde kalmamıza rağmen puan ve puanlar almak için çaba sarf ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.