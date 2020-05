FANATİK ÖZEL | Yusuf Şimşek... Türk futbolunun önemli yıldızlarından... Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de şampiyonluk yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra bir süre teknik direktörlük ve futbolculuğu beraber yürüttü. Şimdi 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un teknik direktörlüğünü yapıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evinde geçiren Yusuf Şimşek’le, foto muhabirimiz Murat Akbaş telefondan görüntülü olarak bir röportaj gerçekleştirdi.

FANATİK’e özel gündem yaratacak açıklamalar yapan 44 yaşındaki futbol adamının en büyük pişmanlığı, profesyonel hayata çok geç geçiş yapması...

‘Küçüklükten beri Beşiktaşlı’ydık’

“Fenerbahçe’ye 22 yaşında geldim. Ama ben futbola 32 yaşında Beşiktaş’ta başladım diyorum. Beşiktaş’a gelene kadar gerçek bir futbolcu gibi yaşamadım. Tam bir profesyonel değildim. 32 yaşındaki aklım 20’li yaşlarımda olsaydı, Avrupa’ya bile gider başarılı olurdum. Küçüklükten kardeşim de ben de Beşiktaşlı’ydık. Beşiktaş’la yollarım geç kesişti ama en azından çifte kupa aldık. Devre arasında Beşiktaş’a geldim. Mustafa Denizli’nin payı büyüktü Beşiktaş’a gelmemde, çünkü Fenerbahçe’de Mustafa Denizli ile şampiyonluk yaşamıştık. O beni ben de onu biliyordum.”

‘Mustafa hoca bana tahammül ediyordu’

“Mustafa hoca bana sahada tahammül ediyordu. Ne zaman ne yapacağım belli olmuyordu. Her an skoru değiştirebilirdim. Mesela bende de var Anıl Taşdemir diye bir oyuncu, bana benziyor. Ben de onu almıyorum oyundan çünkü her an her şeyi yapabilir.”

‘Aziz Yıldırım’la güzel anılar var!

Aziz Yıldırım beni Denizlispor’dan alıp Fenerbahçe’ye getirdi. Benden beklentisi yüksekti biliyorum. Kendisi ile çok güzel anılarım var (gülerek) ama başta dediğim gibi 32 yaşındaki aklım 22 yaşında olacaktı. Maalesef Fenerbahçe’de gerçek bir profesyonel gibi yaşayamadım.”

'Milli takım gurur veriyor'

"Şu anki milli takım bana gurur veriyor. Güzel bir jenerasyon yakaladık. Ben bu jenerasyonu Sepp Piontek’li Fatih Te rim’in oluşturduğu Rüştü’lü Alpay’lı Milli Takım’a benzetiyorum. Şenol Güneş de bu jenerasyonu iyi yönetiyor.”

‘Korona sonrası çözüm altyapıda’

Bir antrenör olarak diyorum ki, Türk futbolunun çözümü altyapıda. Çünkü bu koronavirüs sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski büyük paraların olacağını zannetmiyorum. Olsa da yine altyapıya yönelmemiz lazım. Artık ucuz ve bilinmeyen yabancı oyunculardansa kendi çocuklarımıza yönelelim.”

‘Roma’ya attığım golümü unutamam’

“Futbolculuk hayatımda güzel ve anlamlı goller attım. Şampiyonluk getiren anlamlı gollerden. Ama Gaziantepspor’da oynarken Roma’ya attığım ve 1-0 kazandığımız golün yeri ayrı. Roma’nın efsane takımıydı. Hoca Capello’ydu ve Totti’li kadroydu.”

KISA KISA....

Çalıştığı en iyi hoca?

■ Mustafa Denizli.

Futbolculuk mu, Antrenörlük mü?

■ Futbolculuk hocalıktan çok daha kolay. Teknik direktörlük hayatımda onu anladım.





MURAT AKBAŞ