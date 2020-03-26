Yusuf Şimşek: Dünya beni konuşurdu

TFF 1.Lig ekibi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada Radyospor'dan Salim Manav'ın sorularını yanıtladı.

Yusuf Şimşek futbolculuk dönemi ile ilgili FANATİK yazarı Mehmet Demirkol'un sözleri üzerine çarpıcı açıklamalar yaptı .

Yusuf Şimşek, Mehmet Demirkol'un kendisiyle ilgili söylediği "Trabzonsporlu Nwakaeme, adam geçme özelliği açısından bana Yusuf Şimşek'i hatırlatıyor." sözleriyle ilgili olarak, "Mehmet Ağabey'e teşekkür ediyorum. Yıllar geçse de unutulmamak çok güzel. Futbolculuğum döneminde daha iyi şeyler yapabilirdim ama olmadı. Futbolculuk döneminde hatalar yaptım yoksa dünya beni konuşurdu. Bu hataları yapmasaydım; dünya futbolunda söz sahibi olurdum. Ben kendisiyle yüzleşen biriyim. Geçmişten ders aldım." ifadelerini kullandı.

Nwakaeme'yi beğeniyorum

Yusuf Şimşek, "Teknik direktörlük kariyerimde de hatalarım oldu, hepsinden ders çıkarttım. Umarım teknik direktörlük kariyerimde daha güzel bir kariyere imza atarım. Trabzonsporlu Nwekame'yi çok beğeniyorum." açıklamasında da bulundu.

Yusuf Şimşek futbolculuk kariyeri boyunca Denizlispor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını uzun süre giyerken hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. Kısa mesafede rakibin ekarte edebilen Yusuf Şimşek için, "telefon kulübesinde adam geçebilir" ifadeleri kullanılırken günümüzde Trabzonsporlu Nwakaeme stil olarak benzer tarzı ile ligin bu sezon en çok çalım atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.