Yusuf Şimşek: Burada, taraftarın önünde kaybetmek üzücü

Spor Toto 1. Lig’de konuk ettiği Adana Demirspor’a 2-0 yenilen Afjet Afyonspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek, taraftarlarının önünde kaybetmenin üzücü olduğunu söyledi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yusuf Şimşek, beklemedikleri bir yenilgi yaşadıklarını dile getirdi.

Müsabakaya galibiyet için çıktıklarını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Hafta içinde oynadığımız Gazişehir Gaziantep maçının ardından dinlenme şansımız olmadı. Rakip daha dinç çıktı. Zaten bunun sonucunu 70. dakikadan sonra bazı oyuncularımızda gördük. Mağlup duruma düştük. Maçtan sonra söylenecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bahanelerin arkasına da sığınmıyorum. Önümüzde oynamamız gereken, kazanmamız gereken 6 maç var. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Bundan sonraki maçlara da kazanmak için çıkacağız."