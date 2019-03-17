Yusuf Şimşek: Bu maçı unutmak zorundayız

Spor Toto 1. Lig'de aynı saatte başlayan diğer maçta lider Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Açıkçası bu şekilde kaybedeceğimizi hiç düşünmemiştik, mağlubiyeti hayal etmemiştim ama futbolda bunlar oluyor. İlk yarıda bireysel hatalardan dolayı basit goller yedik. Bu maçı unutmak zorundayız, bu maç bizim için geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Başka şansımız yok. Zaman daralıyor, 18 günlük bir ara var. Hatalarımızı daha aza indirip önümüze bakacağız" dedi.