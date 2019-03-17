Yusuf Şimşek: Bu maçı unutmak zorundayız

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Denizlispor'a 3-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Mart 2019, Pazar 22:41
- A +
Yusuf Şimşek: Bu maçı unutmak zorundayız

Spor Toto 1. Lig'de aynı saatte başlayan diğer maçta lider Denizlispor, ilk yarıda bulduğu gollerle Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. 

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, "Açıkçası bu şekilde kaybedeceğimizi hiç düşünmemiştik, mağlubiyeti hayal etmemiştim ama futbolda bunlar oluyor. İlk yarıda bireysel hatalardan dolayı basit goller yedik. Bu maçı unutmak zorundayız, bu maç bizim için geride kaldı. Önümüze bakmak zorundayız. Başka şansımız yok. Zaman daralıyor, 18 günlük bir ara var. Hatalarımızı daha aza indirip önümüze bakacağız" dedi. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.