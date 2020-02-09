Yusuf Şimşek: “Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak”

TFF 1. Lig’in 21. haftasında İstanbul deplasmanında Ümraniyespor engelini 3-0’lık skorla geçen Balıkesirspor’da Teknik Direktör Yusuf Şimşek, mücadele sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Aldıkları 3 puandan ötürü mutlu olduklarını belirten Şimşek, “Futbolcu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Daha 3 gün olmasına rağmen fiziksel anlamda istediğimizi oyunculara veremedik ama mental olarak iyi olduklarını anlattık. Sahadan her şeyi yaptılar. Galip gelmek önemliydi. Balıkesir büyük bir camia. Bu galibiyet camiamıza ve bütün herkese armağan olsun. Bu galibiyet bizi havaya sokmayacak. Daha çok çalışacağız” diye konuştu.

İHA