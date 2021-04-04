Yusuf Şimşek: Balıkesir çok mutlu olduğum bir yer

Spor Toto 1.Lig’in 28. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 2-1 yenen Aydeniz Et Balıkesirspor’un teknik direktörü Yusuf Şimşek, maçı kazandıkları için tüm oyuncularına teşekkür etti.

Şimşek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, milli arada iyi çalıştıklarını söyledi. 90 dakika iyi mücadele gösterdiklerini anlatan Şimşek, şunları kaydetti: "Takımda kimi kadroya alsak çok şükür hepsi istediğimizi verdi. Tüm oyuncularıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kulübün tüm çalışanlarıyla biz bir ekibiz. Mutluyuz, göreve geldiğimden beri dokuzuncu maçımız oldu. 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık. Kendi adıma sevindirici bir durum. Çok şükür, Rabbim bu günleri nasip etti. İnşallah daha iyi günleri ben burada yaşamak isterim. Burası çok mutlu olduğum bir yer, geldiğimden beri tesisten en fazla 2-3 kere çıkmışımdır. Orası bana huzur ve mutluluk veriyor. İnşallah bu birlikteliğimiz uzun zaman devam eder."



