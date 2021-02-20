Yusuf Sarı oyuna girdi golünü attı

Başakşehir deplasmanında kilidi açan isim olan Yusuf Sarı, oyuna girdiği gibi skorboardu değiştirdi. 77.28'de Yunus Mallı ile değişen genç oyuncu dakikalar 78.58'i gösterirken ağları buldu. kendi yarı sahasında sağ kanatta aldığı topu 85 metre taşıyan Yusuf Sarı, iki rakibi geçip çaprazdan girdiği ceza sahasında kaleci Mert Günok'un kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi, 1.5 dakika içinde skoru değiştirdi. Bu sezonki ilk golünü atan Bordo-Mavili oyuncunun 86'daki vuruşunda ise Youssouf topu çizgiden çıkardı, 2. gole izin vermedi.Hırslı yapısıyla kalan bölümde de sürekli topa basan bir görüntüde olan 22 yaşındaki oyuncu, bunun sonuncunda 88’de sarı kart gördü.