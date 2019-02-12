Yusuf Namoğlu: O penaltı verilmez mi!

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı yöneten hakem Ümit Öztürk, verdiği kararlarla gündeme damga vurdu.

Diagne’ye ikinci sarı karttan oyun dışına göndermemesi, İngilizce olarak sinkaflı küfreden Nagatomo’ya kart çıkarmaması ve Marcao’nun ceza sahası içinde Ekuban’ın ayağına basmasında penaltı vermediği için eleştirilen Öztürk, MHK’yı da hayli öfkelendirdi. MHK Başkanı Yusuf Namoğlu’nun, özellikle penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Ümit Öztürk’e çok sinirlendiği öğrenildi. Öztürk’ün, Galatasaraylı Marcao’nun ceza sahası içinde Trabzonsporlu Ekuban’ın ayağına basmasını VAR’da izlemesine rağmen penaltı çalmamasına sinirlenen Namoğlu, yakın çevresine “Maçtaki en büyük hatası bu oldu. O penaltı verilmez mi? Çok büyük hata” ifadelerini kullandı.

MHK’nın kredisi kalmadı!

VAR’a rağmen son dönemde bitmek bilmeyen hakem hataları, kulüplerin arka arkaya gelen feryatları bardağı taşırmaya başladı. Haftalar önce Galatasaray ile başlayan ve daha sonra M. Başakşehir, DG Sivas, Göztepe, BB Erzurum, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin peş peşe hakem eleştirileri Riva’da tansiyonu iyice yükseltti. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, MHK ve hakemlerin her isteğinin yerine getirildiğini ancak, hakem hatalarının azalmadığını, aksine arttığını düşünüyor. VAR uygulamasına rağmen hakem hatalarının geçmiş sezonlara göre daha da yükselmesi yüzünden endişeli olan TFF, şampiyonluk yarışındaki ve küme düşme hattındaki kritik maçlar öncesi MHK ile ilgili bir tasarrufta bulunması zor gibi görünse de, bıçağın kemiğe dayandığı da bir gerçek olarak duruyor.

İşte o pozisyon!

G.Saray ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada en çok tartışılan pozisyon Marcao’nun Ekuban’ın ayağına basması oldu. Bu görüntüyü VAR’da izleyen Ümit Öztürk ‘korner’ dedi.

23 hafta sonra Trabzon maçı

Ümit Öztürk’le ilgili çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı. MHK, geçen sezonun 32. haftasından bu yana Öztürk’e ligde Trabzonspor maçı vermemiş. Bu aslında hiç normal değil! 5 Mayıs 2018’deki Trabzonspor-Kasımpaşa (2-5) maçında, hakem Ümit Öztürk, bordo-mavili takımdan Okay ve Hubocan kırmızı kart göstermişti. Ve MHK, söz konusu maçı dikkate almış olacak ki; Ümit Öztürk’ü Trabzon maçlarından hep korumuş. Bu arada Ümit Öztürk, 29 Ocak 2017’deki Trabzon-Gaziantep maçı ile Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki ilk resmî maçı yönetmişti. (Türkiye Gazetesi)