Yusuf Mert Tunç kimdir? Ali Koç hayran kalmıştı...

Fenerbahçe, 18 yaşındaki golcü oyuncusu Yusuf Mert Tunç ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. İmza töreninde Sportif Direktör Damien Comolli, Altyapı Koordinatörü Serdar Dayat da yer aldı. Rizespor ile oynanan U21 maçında yaptığı hat-trick ile gündem olan 18 yaşındaki Yusuf Mert, karşılaşmayı izleyen Başkan Ali Koç’u performansıyla hayran bırakmıştı. 1.86 boyundaki solak forvet için Sarı-Lacivertli yönetimin somut adımlar atacağı biliniyordu.

Yusuf Mert Tunç kimdir?

Yusuf Mert Tunç, 18 Eylül 2000 Çankırı doğumlu. Henüz 12 yaşında Seyrantepe Ofspor'da futbola başlayan Yusuf, kısa süre içerinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1 sene Seyrantepe'de forma giyen Yusuf, 2013 yılında Beşiktaş altyapısına transfer oldu. Siyah Beyazlı ekipte 1 sene forma giyen genç oyuncu ardından Dikilitaşspor'un yolunu tuttu. 4 yıl Dikilitaş'ta forma giyen Yusuf Mert, 2017'de Fenerbahçe altyapı hocalarının dikkatini çekti ve Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Kısa süre içerisinde kendisini kanıtlayan başarılı futbolcu U21 Ligi'nde harikalar yaratınca Başkan Ali Koç'un da dikkatini çekti. Rizespor ile oynanan U21 maçında yaptığı hat-trick ile yıldızlaşan 18 yaşındaki Yusuf Mert, karşılaşmayı izleyen Başkan Ali Koç’u performansıyla hayran bırakmıştı. 1.86 boyundaki solak forvet, 22 maçta attığı 17 golle krallık yarışında zirvede bulunuyor.

Portekiz devleri peşindeydi

Yusuf Mert, U21 Ligi’nde 17 golle krallık yarışının da zirvesinde yer alıyor. 1.86 m. boyundaki solak forvet, henüz A takım forması giymedi. Ancak şimdiden başta Portekiz takımları Benfica ve Sporting olmak üzere Avrupa’nın devlerinin dikkatini çekti. Yusuf’un menacerliğini yapan William D’Avila’ya birçok teklif geldiğini açıklamıştı.