Yusuf Mert için bilgi istedi

Soldado cezalı, Frey de sakat olunca Ersun Yanal’ın elinde forvet kalmadı. Tecrübeli teknik adam, Alanya deplasmanında kafileye dahil edilmesi beklenen Yusuf Mert Tunç hakkında U21 takımının teknik patronu Gökhan Bozkaya’dan bilgi aldı.

Bozkaya’nın, U21 Ligi’nde 17 gol atan öğrencisinin A takım için hazır olduğu yönünde görüş bildirdiği kaydedildi. Alanya’da Ayew’in forvette oynaması, Yusuf Mert’in ise kulübede hamle oyuncusu olması bekleniyor.