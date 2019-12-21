Sarı-Kırmızılı kulübe kayyum atanıp atanmayacağı ile ilgili konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, “Göreve geldiğimizden beri her gün olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Bunlardan bir tanesi 7’nci Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir dava açıldı. Bu davada medeni kanunun 75’inci maddesine göre Galatasaray’ı seçime götürmek üzere bir kayyum atanması talep ediliyor. Ne yazık ki böyle bir dava açıldı. Ancak bu kayyum atanmasının şartları medeni kanunun 75’inci maddesi çerçevesinde oluşmuş değil” dedi.

‘Haciz zor durumda bıraktı’

Günay, “Şu an yönetim kurulu üyelerimizin almış olduğu tedbir kararı var. Bunlar yürürlüktedir. Böyle bir şey söz konusu değil ancak maalesef bazı arkadaşlarımız bu konuda çaba sarf etmekten, yönetimi meşgul etmekten vazgeçmiyorlar. Olay bu” ifadelerini kullandı. Eski başkanlardan Dursun Özbek’in alacakları sebebiyle kulübe haciz işlemi başlatmasıyla ilgili görüşlerini aktaran Günay, “Bazı hacizler nedeniyle Galatasaray, yapılandırmayı tamamlayabilmiş değil. Bankalarda yeterli birikimimiz, paramız olmasına rağmen bu hacizler nedeniyle yapılandırmayı tamamlayamadığımız için, Galatasaray’ın kaynaklarını kullanmakta sıkıntılar var. O yüzden bu tip sorunlar yaşıyoruz. Ümit ediyoruz ki bunu da çok fazla uzatmadan çözüme kavuşturup yolumuza devam ederiz. Dursun Bey ile de görüşmeler oldu, oluyor. İnşallah kısa sürede bunlar da sonuçlandırılır ve Galatasaray zarar görmeden kısa sürede netice alırız” diye konuştu.

Ryan Babel açıklaması

Ryan Babel’in 4 gün geciken alacağı için Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet ettiği iddiası, dün sabah gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili konuşan yönetici Yusuf Günay, “Babel ile ilgili konu daha önce olmuştu. Ancak gereği yapıldı. Yeni bir şey değil” dedi. Hollandalı futbolcu da sosyal medya hesabından, “İşlerin nasıl yürüdüğünü anlayacak kadar bu ülkede yaşadım. Spekülasyonları umursamıyorum. Kalbi temiz olanlar her zaman kazanır” açıklamasını yaptı.

Bu arada takımla çalışmalara katılan ve Göztepe kadrosuna dahil edilen Babel’in dün doğum günüydü. 33 yaşına giren oyuncu için idman sonrası mini bir kutlama yapıldı.