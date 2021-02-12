Galatasaray, Help Steps ile işbirliği anlaşması imzaladı. Düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Oğulcan Çağlayan konuusuyla ilgili açıklamalarda bulunan Günay, "İlk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. UEFA diyor ki futbolcu kulübün kölesi değil. Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte basın toplantısındaki Yusuf Günay'ın o açıklamaları:

"Oğulcan Çağlayan kararını incelediğimizde, ibretlik bir karar olduğunu herkes anlayacak. Rizespor, Oğulcan Çağlayan'a sormadan sözleşmeyi tek taraflı 1 sezon daha uzatıyor ve bunu TFF'ye bildiriyor. Oğulcan bir gün bakıyor ki sözleşmesi uzatılmış. Oğulcan, TFF'ye sözleşmenin uzatılmasına yönelik rızam yok diye bildiriyor. TFF görevlileri ise maalesef opsiyona ilişkin sözleşme yerine tüm sözleşmeyi feshediyor. Doğal olarak Oğulcan'ın lisansı da iptal oluyor ve Oğulcan Rize'ye dönemiyor. Bir bürokrasinin yaptığı hatanın kurbanı Oğulcan Çağlayan oluyor. Çocuğun hiçbir şekilde ana sözleşmenin iptaline yönelik bir talebi yok. Bunu bütün savunmalarda ısrarla ileri sürmemize rağmen bir netice alamadık."









'Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz'

"Oğulcan Rizespor'da yıllarca görev yapıyor. Kayserispor'a ödenecek bonservis bedeli ceza yazılarak Oğulcan'dan bunun ödenmesi isteniyor. UÇK bugüne kadarki uygulamalarında ve mevzuat gereği disiplin cezası veremez. UÇK 6 maç verdi, Tahkim de 3 maç olarak onayladı. İlk defa böyle bir kararla karşı karşıya kalıyoruz. UEFA diyor ki futbolcu kulübün kölesi değil. Biz konuyu gerekirse UEFA'ya götüreceğiz."

Fenerbahçe derbisi açıklaması

"6 Şubat'ta oynanan maçta herkes çok yakından gördü. Bir TFF görevlisi bana maçta 3000 taraftarın olduğunu söyledi. Bu taraftarlar stada usulsüz sokuldular. Bu şahısların kimler tarafından stada alındığı açıklanmalıdır. Biz Galatasaray olarak kurallara uyuyoruz. Bir kişi bu stada usulsüz giremez. Herkesin bu kurallara uymasını bekliyoruz. Biz Galatasaray olarak başarının peşindeyiz ama bu başarılar legal olmalı, meşru olmalı, hakka, adalete sığmalı."

"Stada sağlık çalışanı adı altında çok sayıda militan taraftar yerleştirip, sahada hakeme ve rakip takıma baskı yapmak suretiyle sonuca etki etmek istendi. Tabii çok şükür böyle bir şey olmadı, takımımız çok iyi bir oyunla galip geldi."







