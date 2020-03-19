Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.

19 Mart 2020, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Yusuf Günay'dan liglerin ertelenmesi kararına destek

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı; futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi kararına destek verdi.

Sosya medya hesabından açıklama yapan Günay, "Doğru olan, sağlıklı olan, insani olan yapıldı, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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