Günay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "A Milli Futbol Takımımıza uzun yıllar hizmet etme yeteneğine ve karakterine sahip, kulübümüzün çok değerli oyuncusu 25 yaşında bir Türk gencinin maruz kaldığı haksızlığı savunmak, ceza alması için kurullara baskı yapmaya kalkışmak en hafif tabiriyle acizliktir."







