Yusuf Günay’dan Alan müjdesi!

Sarı-Kırmızılı camia artık Alan Carvalho transferi için geri sayıma geçerken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın Twitter hesabında beğendiği bir alıntı, “Bu iş kesin olarak bitmiş” yorumlarına yol açtı.

20 Aralık 2018, Perşembe 05:59
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Yusuf Günay’dan Alan müjdesi!

Galatasaray’ın forvet takviyesi planları doğrultusunda Alan Carvalho ile her konuda el sıkıştığını ve imza için geri sayıma geçtiğini ilk olarak FANATİK, okurlarına duyurmuştu. Bu konuda bir gelişme de yönetim cephesinde yaşandı. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Twitter hesabından Brezilyalı golcüyle ilgili bir alıntıyı beğendi.

‘10 tane Diagne eder!’

Günay’ın beğendiği tweette, “Alan Carvalho 10 tane Diagne eder. Süper Lig’e bir yıldız geliyor, Alan Aslan oluyor anlaşma sağlandı” haberi için yapılan şu yorum yer alıyor: “Bu kez olsun hayal kırıklığına uğratmayın bizi, alın şu adamı Mustafa Cengiz başkanım. Forvet eksikliğinin bize neler kaybettiğini hep birlikte gördük!” Yusuf Günay’ın, hem kendisinin hem de Abdurrahim Albayrak’ın etiketlendiği bu mesajı beğenmesi, “Galatasaray bu transferi bitirmiş” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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