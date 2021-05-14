Şampiyonluk yarışının son 90 dakikaya kaldığı Süper Lig'de, zirve savaşı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasında sözlü atışmalar da başladı. Fitili yakan ilk isim Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, derbi öncesi, "Beşiktaş'ı alkışlarız" açıklamasına, "Tabii ki alkışlayacak, başka ne yapacaktı" karşılığını veren Çebi, dün de Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ı hedef aldı. Günay'ın, Karagümrük maçı sonrası Beşiktaş'ın stat koridorlarında yaşanan olaylara tepki göstermesi üzerine konuşan Çebi, "Bu iş Yusuf Günay'a mı düştü? Boş gezenin boş kalfası. Kavga olduğu iddiaları külliyen yalan" ifadelerini kullandı.

'Konsantrasyonumuzu bozamazlar'

Çebi'nin bu çıkışına, Yusuf Günay'dan anında yanıt geldi. Radyospor'a konuşan Günay, "Hiçbir açıklama bizim konsatrasyonumuzu bozamaz. Biz taraftar, yönetim, teknik heyet ve futbolcular tüm unsurlarımızla şampiyonluğa kanalize olduk. Taraftarımız hiç merak etmesin cumartesi akşamı şampiyon olacağız. Konsantrasyon bozacak hiç bir konuya, tartışmaya girmeyeceğiz. Bizi ısrarla polemiğe çekmeye çalışsalar da bunu başaramayacaklar. Ben sadece takımımızın oynayacağı Malatyaspor maçını düşünüyorum" dedi.