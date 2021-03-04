Yusuf Günay: Talimatlı kart

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da hakem yönetimini eleştirerek, "Çifte standart var, adalet yok. Mostafa Mohamed'e verilen kırmızı kart, asla kırmız kart değil. Galatasaray’ı engellemek isteyen bir program var. Bunu görüyoruz ama buna asla müsaade etmeyeceğiz. Gerçekten bu kırmız kart, resmen talimatla verilmiş kart gibi. Asla kırmız kartla alakası yok. Federasyonu uyarıyoruz, adil yönetim bekliyoruz. Şampiyonluk yolunda Galatasaray camiası olarak bunlara boyun eğmeyeceğiz. Kimsenin bizi engellemeye gücü yetmez" açıklamasını yaptı.