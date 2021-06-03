Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım programında açıklamalarda bulundu. Galatasaray için önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Günay, "İlklerin ve enlerin takımı olarak yaklaşık 2 yıldır üzerinde çalıştığımız, Türkiye'nin ilk taraftar emeklilik planını hayata geçirerek Türkiye'de ve dünyada birçok kulübe örnek teşkil edecek bir projeye imza attık. Dünya genelinde emeklilik fon büyüklüğünün 50 trilyon Dolar'a ulaştığı gerçeği ve ülkemizde de 2013 yılında uygulanan yüzde 25 devlet katkısıyla birlikte 170 milyar lirayı aşan ve sürekli büyümekte olan emeklilik fonu hacmi dikkate alındığında Galatasaray Emeklilik Planı uzun vadede birçok kazanımı olacak bir proje. Taraftarlarımız Galatasaray Emeklilik Planı'na dahil olduklarında kendileri kazanırken kulüpleri de kazanmış olacak" diye konuştu.

"ÜMİT EDİYORUZ Kİ GÜÇLÜ BİR YÖNETİM SEÇİMİ KAZANACAK"

Galatasaray Kulübü'ndeki geleceği ilgili de konuşan Yusuf Günay, "Dursun Özbek zamanında başladım ve 44 ayı doldurdum. Hep yakın çevreme bu sürenin benim için yeterli olduğunu ifade ettim. Galatasaray'a hizmet için sadece yönetim kurulu üyesi olmaya gerek yok. Ümit ediyoruz ki güçlü bir yönetim seçimi kazanacak ve Galatasaray yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.

Sezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA)