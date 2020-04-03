Yusuf Günay: ’Albayrak ve Terim’in durumları gayet iyi’

Günay,“Hastanenin yaptığı test negatif çıktı. Sağlık Bakanlığı’nın testi pozitif geldi. İlk günlerde sağlık çalışanlarının ve doktorların telaşlı, panik hallerini görmüştüm ancak çıkmaya yaklaştığımız günlerde herkes biraz daha sakindi” dedi. “Bu hastalık üstesinden gelinebilecek bir hastalık. Televizyonlarda insanları paniğe sevk edebilecek bazı yorumlar var. Fiziksel sağlığın yanında ruhsal sağlığın da korunması gerekiyor. İnsanlarımız sosyal mesafeyi korumalı, evden çıkmamalı”diyen Günay, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim’in sağlık durumları ile ilgili olarak da şunları söyledi: İkinci başkanımızla da hocamızla da her gün görüştük, konuştuk. İkisinin de sağlık durumu gayet iyi. Sayın Başkanımız hepimizin sağlığıyla çok yakından ilgilendi.