Yusuf Günay: 86 yaşında bir amca iyileşti

Koronavırüs tedavisi gören G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay hastalıkla ilgili bilgilendirici açıklamalar yaptı.

55 yaşındaki Günay, herkesi sakin kalmaya davet ederken, "Panik yapmayın. Televizyon ve sosyal medyadaki abartılı yorumları dikkate almayın. Sağlıklı genç nesil bunu çabuk atlatır. Hastanedeyken 86 yaşındaki bir amcanın iyileştiğini gördüm" dedi. Evde kalmanın önemine de vurgu yapan Yusuf Günay, "Sıkılıyorum demeyin. Kitap okuyun. Sevdiğiniz ancak zaman ayıramadığınız işlere odaklanın. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Onlarla konuşun. Daha çok affedici olun ve gereksiz hiç bir şeyi kafanıza takıp üzülmeyin" ifadelerini kullandı.