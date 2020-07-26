Süper Lig'in 34 ve son haftasında şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da tecrübeli oyuncu Yusuf Erdoğan, 90 dakikanın ardında yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Başakşehir'i kutlayan Yusuf, ''Bileklerinin hakkıyla şampiyon oldular.'' dedi.

Teknik direktörleri Fuat Çapa'dan övgüyle söz eden başarılı oyuncu, ''Fuat hoca bizim için büyük şans. Bize bir baba gibi yaklaştı. Kendisi iyi bir insan ve iyi bir hoca. 2. yarıda çok önemli işler yaptık. Tüm takımı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon üst sıralara oynayan bir takım olmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Bursaspor'un küme düşmesinin ardından Galatasaray'la dirsek teması kuran fakat askerlik yaparken Galatasaray formasıyla fotoğraf çektirmesi nedeniyle transferi suya düşen Yusuf, süreç hakkında da konuştu ve şu ifadeleri kullandı:

'Galatasaray'la %90 oranında anlaşmıştım'

"4 aylık bir sakatlık dönemi yaşadım ancak iyi bir geri dönüş yaptığımı düşünüyorum. 4 büyük kulübümüz var ve ben Trabzonspor'da oynadım. Sezon başında Galatasaray'la %90 oranında anlaşmıştım ve oraya gitmek istiyordum.''

'Forma olayı yanlış anlaşıldı'

''Daha sonra tercihlerini benden yana kullanmadılar ancak daha sonra forma olayı meydana geldi. Çok fanatik Galatasaraylı arkadaşlarım var. Onlar da sezon başı Galatasaray'a gideceğim için çok mutlu oldu ve mutluluklarını bir an önce paylaşmak istediler. Galatasaray forması olayı yanlış anlaşıldı. Her şerde bir hayır vardır. Şu anda çok mutluyum ancak hedeflerim arasında büyük takımlarda da oynamak var"