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Yusuf Erdoğan: Tüm arkadaşlarımı kutluyorum

Kasımpaşa'nın Galatasaray'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

29 Ağustos 2021, Pazar 21:38 Son Güncelleme:
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Yusuf Erdoğan: Tüm arkadaşlarımı kutluyorum

Kasımpaşa'nın Galatasaray 'la 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Yusuf Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Yusuf'un açıklamaları şöyle;

44 dakika Galatasaray'ın üstünlüğünde geçen bir maç başladı. İlk yarı sonunda gol bulmamız bazı şeylerin değişeceğini gösterdi. Kazanabilirdik açıkçası. Çok büyük saygıyı hak eden üst üste maç yapan Galatasaray vardı. Rakibimiz büyük bir camia. 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim için onur verici. Kazanabileceğimiz ve kaybedebileceğimiz bir maçtı. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Ben iyi forvetlerle oynadım. Bugün de gerçekten iki tane iyi oyuncuyla oynadım. Umarım Umut ve Jörgensen'e daha çok asist yaparım.

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